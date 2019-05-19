شكرا لقرائتكم الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع كريم الدهشان لاعب فريق سلة الأهلى السابق ، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد .
جاء تفاوض الزمالك مع الدهشان بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الأحمر، وعدم التجديد له من جانب مسئولى القلعة الحمراء.
ومن المقرر أن يوقع اللاعب خلال ساعات، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة ، لينضم اللاعب إلى لاعبى الأبيض استعدادا للموسم المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.