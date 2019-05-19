شكرا لقرائتكم الزمالك يقترب من خطف نجم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع كريم الدهشان لاعب فريق سلة الأهلى السابق ، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد .

جاء تفاوض الزمالك مع الدهشان بعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق الأحمر، وعدم التجديد له من جانب مسئولى القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب خلال ساعات، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة ، لينضم اللاعب إلى لاعبى الأبيض استعدادا للموسم المقبل .