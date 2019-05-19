شكرا لقرائتكم شرط مصر المقاصة لإستمرار جمال عمر مديرا فنيا الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع مجلس إدارة مصر المقاصة، شرطا هاما لاستمرار جمال عمر المدير الفنى الحالى للفريق فى الموسم المقبل، وهو فوز الفريق الفيومى فى مواجهتيه المقبلتين أمام إنبى وطلائع الجيش فى الجولتين الأخيرة وقبل الأخيرة فى الدورى العام.
ونجح جمال عمر، فى إثبات نفسه مع مصر المقاصة ولمع اسمه عقب اعتذار طلعت يوسف عن استكمال مهام عمله مع الفريق الفيومى حيث تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، ثم حقق الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف.
مصر المقاصة يحتل المركز السادس بجدول الدورى برصيد 45 نقطة من 12 فوز والتعادل فى 9 مبارايات والخسارة فى 11 مواجهة ، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلت شابكه 33 هدفا.
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