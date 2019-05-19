شكرا لقرائتكم طوارئ فى الطلائع لوضع خطة الهروب من الهبوط أمام الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش جلساته التحفيزية مع لاعبى فريقه بحثاً عن حصد النقاط الثلاث فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة لتفادى شبح الهبوط . Advertisements ويلعب طلائع الجيش مع زعيم الثغر فى تمام العاشرة مساء الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة 33 الدوري الممتاز. يذكر أن الطلائع يحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 38 هدف، في حين يحتل الاتحاد المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدف .

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