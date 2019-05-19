شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك ممنوعين من اللحمة قبل مواجهة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لخوض اللقاء المرتقب أمام نهضة بركان فى الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت المغرب فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وحرص "الخليج 365" على رصد نصائح طبية للاعبى الزمالك بواسطة الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب الشباب، خصوصا فى ظل حرص اللاعبين على الصيام قبل هذا اللقاء. جاءت نصائح الدكتور طارق سليمان على النحو التالي: 1- تناول كميات كبيرة من المواد الكربوهيدراتية مثل المكرونة والبطاطس البورية . Advertisements 2- تناول كميات كبيرة من السوائل الرياضية عقب الفطار وحتى قبل اللقاء بساعة . 3- تناول موزة واحدة فقط بين الشوطين . 4- الابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء . 5- تناول 150 جرام فقط من الفراخ المشوية . 6- تناول التمر عقب الفطار مباشرة لزيادة الطاقة فى الجسم .

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