شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. أبو تريكة يسجل فى شباك الكونغو بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

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فى الخليج 365 من شهر رمضان المبارك لعام 1429 من الهجرة الموافق الأحد السابع من سبتمبر 2008، تأهل المنتخب الوطنى للدور الثانى من تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010، بعد فوزه خارج الديار على منتخب الكونغو الديموقراطية فى كينشاسا بهدف نظيف أحرزه الماجيكو محمد أبو تريكة.

أبو تريكة سجل 38 هدفاً مع المنتخب الوطنى خلال مشاركته بقميص "الفراعنة" والتى بلغت 100 مباراة دولية وفى مختلف البطولات، سواء القارية أو تصفيات كأس العالم أوتصفيات أفريقيا أو اللقاءات الودية الدولية.