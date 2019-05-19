شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز باهر المحمدى لكلاسيكو الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، برنامجا تأهيليا لباهر المحمدى لاعب الفريق لتجهيزه لمباراة الأهلى المقبلة. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام. Advertisements ويعانى دفاع الإسماعيلى من غياب المحمدى فى الفترة الأخيرة بسبب الإصابة فى عضلات البطن. ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكهم 32 ومازال لديه مباراة مؤجلة بخلاف لقاء الأهلى.

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