سوبر كورة.. الزمالك ونهضة بركان خطة الخروج الآمن بنقطة من المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى المحيط العربى والأفريقى صوب الملعب البلدى بالمغرب لمتابعة ذهاب نهائى الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربى صاحب الأرض وضيفه الزمالك المصرى.

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