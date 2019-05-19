أمور تحيل دون ذهاب صلاح لريال مدريد

ذكرت تقارير صحافية بريطانية أن المصري محمد صلاح هدف لمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لكن هناك امور تحول دون حدوث الصفقة.

الأمر الاول يتمثل في رفض المدرب الالماني يورغن كلوب لفكرة التخلي عن اللاعب مهما كانت الاغراءات المالية.

السبب الثاني يرجع لاقتراب وصول ايدين هازارد لصفوف ريال مدريد ومن الصعب التعاقد مع صلاح وهازارد معا في فترة انتقالات وحيدة خاصة أن هناك رغبة كبيرة في ضم الفرنسي بول بوغبا.

اخر الأسباب يرجع لثقة مكاتب بيرنابيو في البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور حيث يأمل النادي في تطور أداء اللاعب ويخشى من وصول لاعبين في مركزه.