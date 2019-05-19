كيف سيلعب غريزمان في برشلونة؟

أصبح من المنتظر اعلان برشلونة عن ضم انتوان غريزمان لصفوفه مقابل 120 مليون يورو.
وينتظر برشلونة الأول من يوليو المقبل حينما يتم تخفيض قيمة كسر العقد من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو من أجل ضم اللاعب.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن غريزمان سوف يمنح المدرب فالفيردي العديد من الخيارات حيث يمكنه اللعب كمهاجم صريح في مركز لويس سواريز الحالي مع مشاركة ميسي وديمبيلي بجانبه في الخط الهجومي.
غريزمان كذلك يمكنه اللعب كجناح أيمن مع تواجد سواريز كمهاجم صريح وميسي جناح أيسر كما يمكنه اللعب جناح أيسر هجومي وميسي في الهجوم وديمبيلي جناح أيمن.
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