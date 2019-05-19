أعرب أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة عن أمنيته، في تحقيق الزمالك لنتيجة إيجابية خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في الكونفيدرالية الأفريقية.
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركانالمغربي، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، على الملعب البلدي لبركان، والتي تقام منتصف ليل اليوم الأحد.
وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباح الخير كل التوفيق لنادي الزمالك النهاردة في ذهاب نهائي الكونفيدرالية".
وأردف "وإن شاء الله يرجع مصر بنتيجة إيجابية تساهم في التتويج علي أرض أم الدنيا بإذن الله البطولة مصرية".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد شوبير: بطولة الكونفيدرالية مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.