شاهد.. أحمد شوبير: بطولة الكونفيدرالية مصرية

أعرب أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة عن أمنيته، في تحقيق الزمالك لنتيجة إيجابية خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان

المغربي، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، على الملعب البلدي لبركان، والتي تقام منتصف ليل اليوم الأحد.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صباح الخير كل التوفيق لنادي الزمالك النهاردة في ذهاب نهائي الكونفيدرالية".

وأردف "وإن شاء الله يرجع مصر بنتيجة إيجابية تساهم في التتويج علي أرض أم الدنيا بإذن الله البطولة مصرية".