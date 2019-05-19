بعد 11 عامًا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل كومباني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن رحيل قائد الفريق فيمينست كومباني مدافع الفريق السماوي بعد 11 عامًا قضاها مع الفريق.
وأكد النادي أن كومباني سيرحل عن الفريق بعد 360 مباراة خاضها مع السيتي.
وعلق كومباني: "أشكر النادي، أنا ممتن للغاية لهذا النادي، أنا أتذكر جيدًا أول يوم لي مع النادي والطريقة اللطيفة التي وجدتها منهم، لا أستطيع نسيان كم الحب الذي وجدته من مانشستر سيتي".
وأضاف مدافع السيتي: "مالك النادي، الشيخ منصور، غير الكثير من حياتي وحياة مشجعي السيتي في العالم كله".
وتابع: "وجهتي المقبلة سأعلن عنها قريبًا في الوقت المناسب".
وحصد مدافع السيتي لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة للمحترفين 4 مرات ولقب الدرع الخيرية مرتين.
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