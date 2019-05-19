الفيكتوري تيم جاهز لخوض التحدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض فريق الأبطال الفيكتوري تيم تحدي جائزة البرتغال الكبرى، عبر الزورقين فيكتوري 3 بقيادة البطل المخضرم أحمد الهاملي، وزورق فيكتوري 44 بقيادة بطل العالم أربع مرات الإيطالي اليكس كاريلا، حيث يسعى الثنائي الطائر اليوم، إلى معانقة المراكز الأولى في سباق أفضل زمن من أجل ضمان مكان متميز في انطلاقة السباق الرئيسي غداً.

ويطمح الفريق الأزرق، عبر زورق فيكتوري 44 بقيادة الإيطالي اليكس كاريلا، لصدارة الترتيب العام لبطولة الزمن، حيث احتل كاريلا المركز الرابع في تجارب الأداء بزمن 44.77 بفارق أجزاء من الثانية عن خصمه فيليب تشيبيه الذي احتل المركز الثالث بتحقيقه 4.69. يتقدمه الأمريكي شون تورنتي من فريق أبوظبي بزمن 43.66. ليحتل بالمركز الأول ستارك بزمن 43.10.

ويملك بطل الفيكتوري اليكس كاريلا فرصة كبيرة لمواصلة تألقه في منافسات وتصفيات أفضل زمن، واحتلال مركز متقدم يمكنه من الاستمرار في صدارة الترتيب العام، وضمان انطلاقة متميزة في بداية السباق الرئيس غداً.

بينما تألق فريق الأبطال في فئة الفورمولا 4 (F4-S) حيث تصدر البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 أفضل زمن خلال تدريبات الأمس. واستطاع البطل شق طريقه بين 9 زوارق منافسة للحصول على المركز الأول بجدارة خلال تحديات سباق أفضل زمن بعد تحقيقه 53.70 بفارق كبير عن خصمه محمد المحيربي من فريق أبوظبي الذي احتل المركز الثاني بعد إحرازه زمن 55:07. وجاء في المركز الثالث المتسابق بيدرو فيليب من فريق أمارافاتي الذي أحرز زمن 56.32.