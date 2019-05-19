نادي الحمرية يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم نادي الحمرية الثقافي الرياضي في أمسية رياضية كبيرة أصحاب الإنجازات الرياضية في نهاية الموسم الرياضي 2018-2019، بحضور حميد بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، وجمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي وأعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس البلدي لمنطقة الحمرية.

وقال جمعة عبيد الشامسي في كلمته: بعد عام حافل بالإنجازات الرياضية على المستويات كافة، استطاع خلالها أبناء النادي أن يسطروا أسماءهم بأحرف من نور في شتى المجالات الرياضية، أشكرهم على ما بذلوه من جهود كبيرة عكست مدى حبهم وانتمائهم لنادي الحمرية

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ووجه حديثه إلى اللاعبين قائلاً: نؤكد لكم على الاستمرارية والاستدامة بتحقيق النجاح والتميز وتطوير الذات، لترجمة طموحاتنا وآمالنا إلى نتائج عملية ملموسة، ومن ثم إلى إنجازات تحسب وتسجل لرياضتنا في إمارة الشارقة ودولتنا الحبيبة، للمضي إلى مزيد من الإنجاز والتقدم.

وشمل التكريم الشركاء والرعاة بجانب تكريم الفائزين بجائزة الحمرية للتميز الرياضي 2019م وحصل حميد المهيري على جائزة الإداري المتميز وأحمد جمال الدين في فئة المدرب المتميز للألعاب الفردية ومحمد إسماعيل في فئة المدرب المتميز للألعاب الجماعية ومحمد سعيد جمعة اللاعب المتميز عن الفريق الأول لكرة القدم وعلي عبدالله الكتبي اللاعب المتميز في الألعاب الفردية ويحيى حسن اللاعب المتميز في الألعاب الجماعية وعبيد ماجد الشامسي اللاعب الصاعد، واللاعبة سارة خالد بجائزة اللاعبة المتميزة وتم منح عمار علي المهيري تكريماً خاصاً لمسيرته المتميزة مع النادي بجانب تكريم أولياء الأمور المثاليين وهم أحمد عمران الشامسي وماجد عبيد الشامسي وأحمد سعيد المعشري وتم تكريم خليفة الرئيسي بجائزة المشجع المثالي وعادل حسن البدري الموظف المتميز وإحسان إله خان السائق المتميز وعاصف نور الحسن العامل المتميز وعلي أحمد المهيري عضو المجلس الشبابي الفعال.

وتم تكريم مجلس الشباب بنادي الحمرية وفريق كرة القدم الأول وفريق شباب كرة القدم وفريق التجديف للسيدات والشباب وفريق ألعاب القوى وفريق الشراع الحديث وفريق الدراجات الهوائية وفريق القوس والسهم وفريق السباحة وفريق كرة القدم تحت عمر 15 سنة وتحت عمر 13 سنة ومدرسة الكرة.