شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ «قيصر البوندسليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج بايرن ميونيخ بلقب بطل الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي بفوزه على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 5-1 أمس في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من «البوندسليجا».
وسجل الفرنسي كينغسلي كومان (4) والنمسوي دافيد ألابا (53) والبرتغالي ريناتو سانشيز (58) والفرنسي فرانك ريبيري (72) والهولندي أريين روبن (78) أهداف بايرن ميونيخ الذي توج باللقب على أرضه وأمام جماهيره للمرة الأولى منذ عام 2000، فيما سجل الفرنسي سيباستيان هاليه (50) الهدف الوحيد لفرانكفورت.
ونال «قيصر» الكرة الألمانية اللقب ال 29 في تاريخه، بعدما أنهى الدوري برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند الذي لم ينفعه فوزه على مونشنغلادباخ 2-صفر.
وهي المرة الأولى التي يحسم فيها لقب البوندسليجا في المرحلة الأخيرة منذ 2010.
وودع ريبيري وروبن جماهير «أليانز أرينا» بأفضل طريقة ممكنة بتسجيل كل منهما لهدف، كما بات ريبيري أكثر اللاعبين تتويجاً بلقب البوندسليجا في التاريخ برصيد 9 ألقاب.
واستغل باير ليفركوزن خسارة مونشنغلادباخ وفرانكفورت، لينتزع المركز الرابع، وبالتالي البطاقة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير على مضيفه هرتا برلين 5-1.
ويبقى عزاء مونشنغلادباخ في خوض مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ «قيصر البوندسليجا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.