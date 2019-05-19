شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقترب من الياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو اقترب نادي الشارقة من إكمال إجراءات التعاقد مع لاعب الطرف الأيمن لفريق نادي النصر أحمد إبراهيم الياسي، وتؤكد متابعات «الخليج الرياضي» أن الاتفاق بين الياسي ونادي الشارقة اكتمل، ولم يتبق سوى التفاصيل البسيطة بين «الملك» وإدارة نادي النصر كي تكتمل الصفقة. ويعد الياسي من المدافعين المميزين وسيكون مكسباً مهماً ل«الملك».

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