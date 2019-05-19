الزمالك يتحدى نهضة بركان المغربي الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يحل الزمالك ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، في الساعة الثانية فجر الاثنين (العاشرة مساء الأحد بتوقيت المغرب) في المباراة التي ستجمع الفريقين في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها على الملعب البلدي ببركان، وهي المباراة التي سيديرها تحكيميًا الزامبي جاني سيكازوي، وسط آمال كبيرة من قبل جماهير الأبيض بعبور عقبة مباراة الذهاب ووضع قدم نحو التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء قبل موقعة العودة، التي ستقام على استاد برج العرب بالاسكندرية يوم 26 مايو/‏ أيار الجاري.

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وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بالكونفدرالية بعدما تخطى عقبة النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، في مباراتي الذهاب والعودة من دور نصف النهائي، فيما تغلب نهضة بركان المغربي على الصفاقسي التونسي بالفوز عليه بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة من نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

يدخل الزمالك المباراة وهو يعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى، بعدما تأكدت مشاركة الحارس الثالث للأبيض عمر صلاح أساسياً لحراسة عرين الأبيض، بعد إيقاف محمود جنش الحارس الأساسي للفريق بعد تعرضه للطرد في مباراة الأبيض والنجم الساحلي التونسي، ، وتعرض عماد السيد، الحارس الثاني للفريق، للإصابة بكسر في إصبع اليد، خلال مباراة الداخلية الأخيرة في الدوري، وخضوعه لعملية جراحية لتثبيت الكسر ليغيب الثنائي رسميًا عن المباراة، إلا أنهما تواجدا في التدريبات بالمغرب لدعم عمر صلاح ومساندته.

في المقابل، يتسلح فريق نهضة بركان المغربي، بالدعم الجماهيري الكبير المنتظر، في ظل الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباراة على مدار الأيام الماضية.