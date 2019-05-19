شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يثأر من تسيتسيباس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثأر الإسباني المخضرم رافايل نادال لخسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نصف نهائي دورة مدريد؛ عندما تغلب عليه (6-3) و(6-4) ليبلغ نهائي دورة روما. وحسم نادال، المباراة في ساعة و42 دقيقة في مجمع «فورو ايتاليكو»، وسيواجه في مباراة القمة الفائز من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

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