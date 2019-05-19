شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو باقٍ مع الوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
تغادر بعثة فريق كرة القدم بنادي الوحدة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد بطائرة خاصة عبر مطار البطين في أبوظبي متجهة إلى مدينة جدة لمواجهة الاتحاد السعودي بعد غدٍ الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.
وعلى جانب آخر أكدت إدارة النادي استمرار البرازيلي ليوناردو دي سوزا مع الفريق في الموسم المقبل، يذكر أن عقد اللاعب مع العنابي يمتد لعام آخر.
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