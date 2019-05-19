الامارات | بالرقاد: «ناس» أيقونة البطولات الرياضية في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالرقاد: «ناس» أيقونة البطولات الرياضية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، إن «دورة ناس باتت أيقونة البطولات الرياضية في رمضان»، مقدماً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على رعايته ودعمه لبطولة ند الشبا.

وتابع في تصريحات صحافية: «مشاركة أصحاب الهمم في هذه البطولة أعطت بعداً آخر، لإظهار قدراتهم وإمكاناتهم أمام الجميع في كل البطولات، كما زادت الثقة فيهم، وتحقيق الهدف من شعار الدورة (قدرات لا حدود لها)، كما أن البطولة يتابعها العالم من خلال القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولها متابعون من داخل الدولة وخارجها، ومن خلال بطولة السلة للكراسي المتحركة، تم دمج أصحاب الهمم مع الأسوياء، حيث يتاح لكل فريق تسجيل أربعة لاعبين من أصحاب الهمم وأربعة لاعبين من الأسوياء». وأضاف أن «المجتمع بات واعياً ومتفهماً لطبيعة أصحاب الهمم وقدرتهم على التحدي رغم الإعاقة».