شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يفوز على بلد الوليد بهدفين نظيفين بالدوري الإسباني ويتأهل لـ«أبطال أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق فالنسيا على مضيفه بلد الوليد (2- 0) في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا في الجولة الـ38 والأخيرة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدفي فالنسيا كارلوس سولر باراغانفي بالدقيقة 36 ورودريجو مورينو في الدقيقة 52.

بهذا الفوز، أصبح رصيد فالنسيا 61 نقطة في المركز الرابع ويحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند 41 نقطة في المركز الـ16.

ويلي فالنسيا في ترتيب الدوري إشبيلية الذي فاز على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بنفس الجولة.

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أحرز هدفي إشبيلية وسام بن يدر في الدقيقة 44 ومنير الحدادي في الدقيقة 92.

بهذا الفوز، أصبح رصيد إشبيلية 59 نقطة بالمركز الخامس ليحجز بطاقة التأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، وتوقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 53 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب كولسيوم الفونسو بيريز بنفس الجولة، تعادل خيتافي أمام ضيفه فياريال (2-2).

أحرز هدفي خيتافي فرانسيسكو بورتيلو في الدقيقة 13 ونيمانيا ماكسيموفيتش في الدقيقة 76، فيما أحرز لفياريال فيسنتي ايبورا في الدقيقة 44 وجيرارد مورينو في الدقيقة 88، ليصبح رصيد خيتافي 59 نقطة في المركز السادس ويتأهل لمنافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي، فيما توقف رصيد فياريال عند 44 نقطة بالمركز الـ14.

وتغلب إسبانيول على ريال سوسييداد 2-0 في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، على ملعب باور، وسجل الهدفين روبرتو روزاليس في الدقيقة 58 ووو لي في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز، أصبح رصيد إسبانيول 53 نقطة في المركز السابع ليتأهل لخوض تصفيات الدوري الأوروبي للموسم المقبل، فيما توقف رصيد ريال سوسييداد عند 50 نقطة في المركز التاسع.