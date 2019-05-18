رياضة | صراع المراكز الأوروبية يشتعل في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع المراكز الأوروبية يشتعل في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدور صراع قوي لحجز بطاقتين مؤهلتين الى دوري أبطال أوروبا، وتجنب الهبوط الى الدرجة الثانية، في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على وقع رحيل مدرب يوفنتوس حامل اللقب ماسيميليانو أليغري.

وبعد ضمان يوفنتوس إحراز اللقب للمرة الثامنة توالياً، بفارق كبير عن نابولي الثاني الضامن أيضاً مشاركته في المسابقة الأولى، تتنافس خمسة أندية على البطاقتين الثالثة والرابعة.

لكن أكثر المرشحين لخوض البطولة المرموقة انتر الثالث (66 نقطة) وأتالانتا مفاجأة الموسم (65)، فيما يبتعد كل من روما وميلان مع 62 نقطة.

وبحال فوز إنتر الأحد على أرض نابولي في الجولة 37 قبل الأخيرة، سيضمن عودته الى دور المجموعات، لكن مواجهة لاعبي المدرب لوتشانو سباليتي لن تكون سهلة على الإطلاق على أرض الوصيف في جنوب البلاد.

ويحوم الشك حول مشاركة نجم هجوم إنتر الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المصاب بحسب ما أشارت شبكة "سكاي" الرياضية.

وتتركز الأنظار على مباراة أخرى الأحد بين يوفنتوس البطل، وأتالانتا الباحث عن تاهل تاريخي إلى دوري الأبطال.

وإلى أهمية المباراة بالنسبة لأتالانتا، سيخطف مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري الأنظار بعد الإعلان عن تركه "السيدة العجوز".

وأصدر النادي العريق الجمعة بياناً أشار فيه ان اليغري لن يكون مدربه الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نائب الرئيس ونجم الفريق السابق بافل ندفيد خير الرئيس جاني أنييلي بينه وبين أليغري، إذا اعتبر أن طلبات الأخير بإجراء تغييرات جذرية في التشكيلة مبالغ فيها وغير ضرورية.

وأضافت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن ندفيد والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي شكلا حائط صد في مواجهة خطط أليغري.

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واستلم أليغري منصبه قبل خمس سنوات ويملك سجلاً حافلاً، إذ قاد "بيانكونيري" إلى اللقب المحلي خمس مرات، وإلى التتويج بكأس إيطاليا 4 مرات، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وخسرهما أمام برشلونة الإسباني عام 2015 ومواطن الأخير ريال مدريد عام 2017.

لكن أليغري تعرض لانتقادات كثيرة بعد خروج يوفنتوس الباحث عن لقب ثالث في دوري أبطال أوروبا، وأول منذ 1996، من ربع نهائي المسابقة هذا الموسم على يد أياكس أمستردام الهولندي على الرغم من تعزيز صفوفه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

كما خرج من الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا على يد أتالانتا.

صراع المراكز الأوروبية

بدوره، يخوض أتالانتا المباراة بعد خسارته نهائي مسابقة الكأس ضد لاتسيو، وذلك بعد فترة رائعة لم يخسر فيها لاعبو المدرب جانبييرو غاسبيريني خلال نحو ثلاثة أشهر.

وبحظوظ أقل، يحل روما الخامس على ساسوولو العاشر، وذلك بد فوزه على يوفنتوس الأسبوع الماضي، لكن اروقة نادي العاصمة يخيم عليها أيضاً رحيل قائده دانييلي دي روسي.

وعبر جمهور روما عن غضبه لعدم تجديد الإدارة عقد دي روسي المقاتل الدائم في وسط الملعب.

من جهته، يبحث ميلان عن نقاط سهلة عندما يستضيف فروزينوني وصيف القاع والهابط الى الدرجة الثانية.

صراع النجاة

أما تورينو السابع مع 60 نقطة، فسيركز اهتمامه على الصراع على المركز السادس والتأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وفي القاع حيث هبط فروزينوني وكييفو، يدور صراع على بطاقة ثالثة بين امبولي (35)، جنوى (36)، اودينيزي (37)، بارما (38) وكالياري وبولونيا وفيورنتينا (40).