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جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز يتصدره أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب  برصيد 18 هدف بعد أقامة الجمعة 17 / 5 / 2019 مباراة واحدة فقط ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدورى الممتاز حيث أستضاف فريق الأسماعيلى نظيرة الداخلية .

الإسماعيلي يبتعد عن دائرة الهبوط بثنائية في الداخلية

نجح فريق الإسماعيلي في الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين نظيفين ، فى المواجهة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى المصرى الممتاز. 

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ويأتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز كالتالى : 
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