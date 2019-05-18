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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز يتصدره أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب برصيد 18 هدف بعد أقامة الجمعة 17 / 5 / 2019 مباراة واحدة فقط ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدورى الممتاز حيث أستضاف فريق الأسماعيلى نظيرة الداخلية .
الإسماعيلي يبتعد عن دائرة الهبوط بثنائية في الداخلية
نجح فريق الإسماعيلي في الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين نظيفين ، فى المواجهة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
ويأتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز كالتالى :
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