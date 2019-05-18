لإفطار الصائمين في غزة.. كريستيانو رونالدو يعلن تبرعه بـ 1.5 مليون دولار

كتب أماني إبراهيم

تبرع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمبلغ 1.5 مليون دولار للمساعدة في إطعام الصائمين في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة telesurenglish، فقد أعطى مهاجم يوفنتوس هذا المبلغ لشعب فلسطين والذي يعد جزءا من إيمانه ودعمه الكامل بالقضية الفلسطينية، فقد تحدث النجم البرتغالي عن معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني في الماضي.

ويذكر أن طرح رونالدو كأس الحذاء الذهبي الأوروبي للمزاد العلني في عام 2012 ، ثم تبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار للمساعدة في بناء عدد من المدارس في غزة.