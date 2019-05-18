كتب أماني إبراهيم
تبرع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمبلغ 1.5 مليون دولار للمساعدة في إطعام الصائمين في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب ما ذكرته صحيفة telesurenglish، فقد أعطى مهاجم يوفنتوس هذا المبلغ لشعب فلسطين والذي يعد جزءا من إيمانه ودعمه الكامل بالقضية الفلسطينية، فقد تحدث النجم البرتغالي عن معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني في الماضي.
ويذكر أن طرح رونالدو كأس الحذاء الذهبي الأوروبي للمزاد العلني في عام 2012 ، ثم تبرع بمبلغ 1.5 مليون دولار للمساعدة في بناء عدد من المدارس في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر لإفطار الصائمين في غزة.. كريستيانو رونالدو يعلن تبرعه بـ 1.5 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.