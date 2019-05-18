شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الإسماعيلي والداخلية في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكن فريق الاسماعيلي من الابتعاد عن دائرة الهبوط بشكل رسمي ، بعد الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين نظيفين ، فى المواجهة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

احرز هدفي الدراويش كل من كريم بامبو ومحمود متولي في الدقيقة 29 و50 علي الترتيب .

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وبعد هذه النتيجة ، أحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفا وما زالت لديه 3 مباريات مؤجلة ، وبذلك يبتعد الاسماعيلي عن دائرة الهبوط بشكل رسمي.

فيما واصل الداخلية احتلال المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفًا وتلقت شباكه 47 هدفًا حيث هبط رسمياً الي دوري القسم الثاني.