أصعب موقف للاعب فرانك ريبيري في السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الفرنسي فرانك ربيري، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني أنه مر بأوقات صعبة كثيرة منذ قدومه للانضمام إلى صفوف الفريق.

ريبري قال في تصريحات صحفية عبر “دويتش فيله”: لابد لي أن أبدأ بأولي هونيس رئيس النادي، لن أنس هذا الرجل يوما طيلة حياتي، ما فعله من أجلي، أمر فوق الخيال، كان دائما إلى جانبي وإلى جانب عائلتي، وكان يزورنا في العديد من المرات.

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اللاعب أضاف، أحيانا كنت أشاهد الأهداف التي أحرزتها على تسجيل مصور بعد انتهاء المباريات، وكنت دائما أرى ردّ فعل أولي هونيس من على مدرجات الملعب على ما يجري فوق العشب الأخضر، إنه شخص في منتهى الإنسانية، يريد الخير للاعبين وللنادي.

ريبيري تابع: لقد مررت بمراحل صعبة في حياتي حين واجهت الإصابة على سبيل المثال، أولي هونيس كان دائما إلى جانبي، كان يتواصل معي باستمرار، ويقدم لي الدعم لقد كان بمثابة الأب بالنسبة لي، تربطني به علاقة خاصة، عندما كان في السجن، قمت بزيارته وكان ذلك ضروريا وفي غاية الأهمية بالنسبة لي.

نجم فرنسا قال: كان الموقف صعبا وموجعا جدا، سألته حول ما إذا كان بإمكاني مساعدته، وطلبت منه أن يقول لزوجته، إنني بجانبكم مهما حصل، فهكذا تجري الأمور لدينا، نحن عائلة واحدة وزوجته في منتهى اللطف، كما أن زوجتي تحبها كثيرا والآن لقد عاد أولي هونيس قام بالكثير من أجل بايرن إنه يحب ناديه بقوة.