بعد تقبيله مذيعة على الهواء.. تعرف على عقوبة الملاكم كوبرات بوليف.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت اللجنة الرياضية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حكما على الملاكم البلغاري كوبرات بوليف، وذلك بعد قيامه بتقبيل مذيعة على الهواء مباشرة والتحرش بها بعد إجرائها لقاء صحفيا معه.

شبكة “Sky Sports” ذكرت أنه تم إيقاف الملاكم كوبرات بوليف، البالغ من العمر 38 عاما، عن خوض أي نزال حتى شهر يوليو 2019، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 2500 دولار، والالتحاق بدورة تعليمية، حيث سيتم إطلاعه على أن ما جرى يعتبر تحرشا جنسيا، وفي حال تكرار ذلك سيتم إيقاف الملاكم مدى الحياة.

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الصحفية والمذيعة الأمريكية جينيفر رافالو، كانت قد أقامت دعوى قضائية ضد الملاكم البلغاري، بعد أن قبلها على الهواء مباشرة وتحرش بها بعد إجرائها لقاء صحفيا معه.

جينيفر رافالو، عقدت مؤتمرا صحفيا بعد الواقعة ذكرت فيه أنها وكلت المحامية الشهيرة غلوريا أولريد المختصة في شئون الدفاع عن حقوق المرأة لرفع دعوة تحرش ضد الملاكم البرتغالي.

وقالت: خلال اللقاء الصحفي، أمسك بوليف رأسي وقبلني على شفتي، لقد أصبت بصدمة، ولم أستوعب ما جرى، وكيف يجب عليّ التصرف، وبعدها اقتربت من الطاولة لأخذ أغراضي الشخصية ووضعها في حقيبتي، فاقترب مني بوليف مرة أخرى وقام بوضع يديه على أردافي، وضغط بكلتا يديه، وذهب بعدها ضاحكا دون أن ينطق بأي كلمة، لقد كان موقفا محرجا للغاية.