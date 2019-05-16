انت الان تتابع كأس إيطاليا: لاتسيو يحرز لقبه السابع بفوز قاتل على أتالانتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو لاتسيو يحتفلون بتسجيل هدف

قاد الصربي سيرغي ملينكوفيتش-سافيتش فريقه لاتسيو لإحراز لقب بطل كأس إيطاليا لكرة القدم وضمان مشاركته في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، وذلك بفوزه في الوقت القاتل على أتالانتا 2-صفر الأربعاء في النهائي على الملعب الأولمبي في العاصمة.

وبدا الفريقان في طريقهما الى خوض شوطين إضافيين قبل أن يحتكم مدرب لاتسيو سيموني إينزاغي الى ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقة 79 من اللقاء، فكان البديل عند حسن ظن مدربه بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 82 قبل أن يؤكد الأرجنتيني خوان كوريا تتويج فريقه بلقبه الأول منذ 2013 والسابع في تاريخه بتسجيله الثاني في الدقيقة 90.