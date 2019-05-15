تيباس: ميسي أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني

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١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
ليونيل ميسي
احتفل الدوري الإسباني بمرور 90 عامًا على بداية البطولة، أمس الثلاثاء، في ملعب "آر سي دي إي" الخاص بنادي إسبانيول، وهو الحفل الذي شهد تكريم العديد من الأسماء التي أثرت في كرة القدم الإسبانية، وكان من المفترض أن يتم تكريم نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه لم يحضر الحفل، ومع ذلك لم يبدِ رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، خافيير تيباس، أي ضيق من غياب ميسي عن ذلك الحفل، قائلا: "يبدو أن ميسي متأثر بعض الشيء مما حدث في الأيام القليلة الماضية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية.
وأضاف تيباس: "لا أعتقد أنه سيغادر برشلونة، فهو أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، ويستحق التحية مدى الحياة، فلن يوجد أي لاعب مثله مرة أخرى". وجذب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الاهتمام بعدما أخبر ناديه أتلتيكو مدريد، بأن الموسم الجاري هو الأخير له في قلعة واندا متروبوليتانو، وأنه سيرحل عن صفوف الروخيبلانكوس
وجذب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الاهتمام بعدما أخبر ناديه أتلتيكو مدريد، بأن الموسم الجاري هو الأخير له في قلعة واندا متروبوليتانو، وأنه سيرحل عن صفوف الروخيبلانكوس هذا الصيف.
وعن ذلك قال رادومير أنتيش، مدرب أتلتيكو مدريد السابق، الذي حضر الحفل أمس، إنه يستبعد انضمام جريزمان إلى البرسا، موضحًا: "بالنظر إلى أسلوب لعب برشلونة، لا أعتقد أن جريزمان يناسب طريقتهم".
يذكر أن إيميليو بوتراجينيو وراؤول جونزاليز حضرا الحفل بالنيابة عن ريال مدريد.
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