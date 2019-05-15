انت الان تتابع تيباس: ميسي أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

ليونيل ميسي

احتفل الدوري الإسباني بمرور 90 عامًا على بداية البطولة، أمس الثلاثاء، في ملعب "آر سي دي إي" الخاص بنادي إسبانيول، وهو الحفل الذي شهد تكريم العديد من الأسماء التي أثرت في كرة القدم الإسبانية، وكان من المفترض أن يتم تكريم نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أنه لم يحضر الحفل، ومع ذلك لم يبدِ رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، خافيير تيباس، أي ضيق من غياب ميسي عن ذلك الحفل، قائلا: "يبدو أن ميسي متأثر بعض الشيء مما حدث في الأيام القليلة الماضية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية.

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وأضاف تيباس: "لا أعتقد أنه سيغادر برشلونة، فهو أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، ويستحق التحية مدى الحياة، فلن يوجد أي لاعب مثله مرة أخرى". وجذب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان الاهتمام بعدما أخبر ناديه أتلتيكو مدريد، بأن الموسم الجاري هو الأخير له في قلعة واندا متروبوليتانو، وأنه سيرحل عن صفوف الروخيبلانكوس