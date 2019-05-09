الاتحاد الألماني يُغرم دورتموند على حضور ماركوس ريوس لمباراة بريمن

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تغريم إدارة نادي بوروسيا دورتموند مبلغ عشرة ألاف يورو ما يعادل 11200 دولار أمريكي، بسبب حضور قائد الفريق “ماركو ريوس” لمباراة فيردر بريمن يوم السبت الماضي رغم الإيقاف ثلاث مباريات بداعي الطرد أمام شالكه.

وقال الاتحاد الألماني أن ماركو ريوس شوهد بالقرب من أرضية الملعب خلال المباراة، وجلس في المدرجات القابعة خلف مقاعد بدلاء فريقه مباشرة، وهذا مخالف لقوانينه ولوائحه.

وتحدث الاتحاد عن قاعدة عدم إمكانية تواجد اللاعبين الموقوفين بالقرب من الملعب بأي شكل من الأشكال وضرورة جلوسه في المدرجات مع الجماهير، وإلا كلف ذلك عقوبة مالية لفريق اللاعب.

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ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ بعد أن تعادل 2/2 مع بريمن لتتبخر آماله في اللقب بنسبة 90٪.

وأمام بوروسيا دورتموند مواجهة سهلة على ملعبه في الجولة قبل الأخيرة أمام نادي فورتونا دوسيلدوف يوم 11 مايو الجاري، قبل الخروج من سيجنال إدونا بارك لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأخيرة يوم 18 منه.

أما بايرن ميونخ فلديه مواجهات أصعب من دورتموند، حيث سيحل ضيفًا على لايبزج ثم سيستضيف الفريق المتألق قاريًا هذا الموسم “إنتراخت فرانكفورت” في الجولة الأخيرة.