محمد صلاح ينصح أبناء جيله في فيديو ترويجي بعد الريمونتادا التاريخية

نشر النجم المصري “محمد صلاح” فيديو الحملة الترويجية الأولى لشراكته الجديدة مع بنك الاسكندرية، وذلك عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك وإنستاجرام”، بعد ساعات قليلة من الريمونتادا التاريخية التي حققها فريقه “ليفربول” أمام العملاق الكتالوني “برشلونة” في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول للمرة الثانية على التوالي إلى نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على برشلونة برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد روود، في غياب محمد صلاح الذي أصيب بإرتجاج في المخ أثناء مباراة نيوكاسل في الدوري المحلي يوم السبت الماضي.

ودخل برشلونة مباراة أمس متقدمًا بثلاثة أهداف نظيفة فاز بهم في مباراة الذهاب التي استضافها الأسبوع الماضي على ملعبه “كامب و”.

ولفت محمد صلاح الأنظار إليه أثناء تواجده في مدرجات ملعب آنفيلد روود، حيث ارتدى قميصًا كتب عليه بالإنجليزية Never Give Up، لحث زملائه على الاجتهاد حتى اللحظة الأخيرة من المباراة والبحث عن التأهل دون استسلام.

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وتحدث صلاح في فيديو بنك الاسكندرية عن معاناته للحصول على فرصة لعب الأدوار الأولى مع أحد أكبر أندية أوروبا والعالم، وحرصه الكبير على التمسك بتلك الفرصة في كل مرة، ما خلق له ملايين الفرص التي ساعدته على تسجيل الأهداف وحجز مكانة خاصة بين أهم وأغلى 5 لاعبين حول العالم بين عامي 2017 و2019.

وقال أثناء عرض لقطات خاصة له داخل وخارج الملعب “مافيش بداية لحكايتي، دي حكاية كل يوم بتبتدي، حكاية فرصة ما جاتش بالساهل، مسكت فيها ومِسكت فيا”.

ونصح صلاح أبناء جيله بأهمية التركيز على الأهداف والعمل بجد، وعدم الإلتفات إلى أضواء الشهرة الحارقة والاستماع للانتقادات السلبية، قائلاً “عارف ايه الصعب، الاختيار بين الصح والأصح، انك تغمي عينك عن الأضواء وتسد ودانك عن الدوشة، الصعب هو اليقين، إن الفرصة مش هدية، دي كل فرصة بداية، لمليون فرصة جاية، وأنا كل فرصة هكون جاهز، وهاعمل أكتر من اللي عليا”.

وقام بنك الاسكندرية التابع لمجموعة شركات أنتيسا سان باولو، بتوقيع اتفاقية شراكة مع محمد صلاح في بداية شهر مارس الماضي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في لندن وحضرته وسائل إعلام إنجليزية ومصرية، بالإضافة إلى وكيل أعمال صلاح “رامي عباس” والعضو المنتدب لبنك الاسكندرية “دانتي كامبيوني”.