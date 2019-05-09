الأهلي يتلقى اتصالات فرنسية قد تخلصه من رعونة أزارو!

تحدثت تقارير مغربية عن اقتراب انتهاء مسيرة المهاجم الدولي المغربي السابق “وليد أزارو” في الدوري المصري مع الأهلي بعد أن تلقى أكثر من عرض فرنسي جاد لمغادرة القاهرة خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية أن أزارو جلب عروض فرنسية لإدارة الأهلي للاختيار من بينها، لوضع حد للانتقادات التي يُعاني منها من جمهور الأهلي وخبراء كرة القدم في مصر منذ انضمامه من الدفاع الحسني الجديدي صيف 2017.

ووصف أزارو بالمهاجم الأرعن لتفننه في إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى الخصوم، حيث اكتفى الموسم الماضي بتسجيل 18 هدفًا من أصل 50 فرصة مؤكدة للتسجيل، كما أن معدله التهديفي تراجع بشكل مخيف هذا الموسم، ليكتفي بخمسة أهداف من 18 مباراة بالدوري.

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وبات ابن منطقة سوس جنوب المغرب على مقربة من الخروج بعد أن أبدى رغبه في عدم الاستمرار مع الأهلي في الفترة المقبلة وذلك وفقا لما أدلى به وكيل أعماله “محمد العاصي” لوسائل الإعلام المصرية.

وكانت جماهير الأهلي صبت جام غضبها على المحترف المغربي وحملته مسئولية خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2018 أمام الترجي بسبب خروجه عن النص بتمزيق قميصه من خلف ظهر الحكم مهدي عبيد في ذهاب النهائي.

وطاردت أزارو المزيد من الانتقادات بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم 2019/2018، بعد أن فشل في تقديم ما يشفع له خلال لقاء إياب ربع النهائي أمام صن داونز كتعويض للخماسية التاريخية التي تلقاها الأحمر في الذهاب.

يذكر أن أزارو لعب 72 مباراة منذ انضمامه للأهلي، سجل خلالهم 36 هدفًا، وصنع 14 هدفًا في مختلف المسابقات.