ستاد القاهرة يورط اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2019

فشل مسؤولو هيئة ستاد القاهرة الدولي في تسليم الملعب إلى اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، قبل شهرين من انطلاق الحدث الغائب عن الملاعب المصرية منذ عام 2006، كما كان متفقًا عليه بين الطرفين.

الملعب خضع للكثير من الاصلاحات والتجديدات منذ غلقه أمام جميع أندية الدوري بعد أسابيع من أحداث مباراة الأهلي ومونانا الجابوني في تمهيدي دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا مارس 2018.

وقيل أن الملعب سيعود لاستضافة المباريات المحلية في شهر أكتوبر أو نوفمبر، لكن بعد فوز مصر بحق تنظيم أمم أفريقيا، تقرر استمرار أعمال التجديد والصيانة على مدار الستة أشهر الماضية.

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وأكدت اللجنة المنظمة لكأس الأمم أن ستاد القاهرة لن يكون جاهزًا لاستقبال التحضيرات الخاصة بالمباراة الافنتاحية خلال شهر مايو الذي يقابل شهر رمضان المعظم.

وتعتقد اللجنة المنظمة أن التسليم سيحدث قبل المباراة الافتتاحية للبطولة بين مصر وزيمبابوي بـ 10 إلى 15 يومًا، وهي مدة قصيرة للغاية لبدء التحضيرات والبروفات النهائية للحفل الافتتاحي.

البطولة التي ستشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ، سوف تبدأ يوم 21 يونيه بمباراة مصر وزيمبابوي، على أن تستأنف مباريات الجولة الأولى في اليوم التالي (22 يونيه) على ستاد القاهرة بمواجهة الكونجو الديمقراطية لأوغندا في تمام الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، وفي نفس اليوم ستلعب مباراتي الجولة الأولى للمجموعة الثانية في الاسكندرية.