انت الان تتابع اجتماع يحسم مصير مدرب يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ماسيميليانو أليغري فاز مع يوفنتوس في لقب الدوري الإيطالي

علق مدرب نادي يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، الخميس، على التكهنات بشأن مستقبله مع بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال إنه اعتاد على شائعات تتحدث عن قرب رحيله خلال 5 سنوات قضاها مع يوفتنوس، وفق "رويترز".

وأضاف المدرب البالغ من العمر( 51 عاما) أنه سيلتقي مع أندريا أنييلي رئيس النادي للتباحث بشأن الخطوة المقبلة تماما كما يفعل مع نهاية كل موسم.

وقبل أسبوعين توج يوفنتوس المنتمي لمدينة تورينو بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي والخامسة تحت قيادة المدرب أليغري، لكن خروج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أثار علامات استفهام بشأن المدرب.

وقال أليغري للصحفيين "من المقرر أن ألتقي برئيس النادي للتخطيط للمستقبل بطريقة واضحة".

Advertisements

وأضاف :"سأطرح أفكاري بشأن خططي المستقبلية. إنه الأمر نفسه الذي أقوم به في كل عام. أنا موجود هنا بعد ان أمضيت 5 سنوات".

وتابع :"سنناقش الأمور الجيدة وغير الجيدة وما يمكننا تحسينه وتطويره وما نريد أن نحققه".

وثارت تساؤلات عما إذا كان أليجري لا يزال متحمسا للبقاء مع يوفنتوس بعد أن فرض النادي هيمنته محليا.

وقال :"بقائي للموسم السادس يعني أن لدي الدافع لذلك. يجب أن يكون يوفنتوس قويا وقادرا على المنافسة على جميع الألقاب في كل عام".