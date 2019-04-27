شكرا لقرائتكم هل ينضم عمر السومة إلى بيراميدز؟ صورة بألف شائعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى غير رسمية لنادى بيراميدز تشير إلى التعاقد مع النجم السورى عمر السومة بداية من الموسم المقبل.

ويعد عمر السومة مهاجم الأهلى السعودى واحدا من أفضل المهاجمين فى الدورى السعودى حاليا، وهو الهداف التاريخ لفريقه فى دورى أبطال آسيا برصيد 15 هدفا.

جدير بالذكر أن نادى بيراميدز يضم لاعبين سوريين آخرين هما عمر خريبين وعمر الميدانى.

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ويعامل اللاعب السورى فى الدورى المصرى كلاعب محلى حسب قواعد اتحاد الكرة المصرى.

ورغم تلك الشائعات فإن اللاعب السورى وفق بعض التقارير السعودية رفضا عرضا مغريا من نادى معلنا البقاء مع أهلى جدة.