رياضة | ثنائي عملاق على طاولة تشيلسي لخلافة ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي عملاق على طاولة تشيلسي لخلافة ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات أمر استمرار الإيطالي ماوريسيو ساري كمدرب لفريق تشيلسي الإنجليزي محل شك كبير، بسبب تراجع أداء ونتائج ومركز البلوز، وذلك على عكس المتوقع خلال الموسم الجاري.

وأفادت تقارير صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية، أن أسطورة تشيلسي ومدرب ديربي كاونتي الحالي فرانك لامبارد قد يكون خليفة محتمل لساري في حال إقالته كمدرب تشيلسي.

وألمحت التقارير أنه لا تزال هناك مخاوف من القفز بأسطورة البلوز من تدريب ديربي كاونتي إلى تدريب تشـيـلـسي، حيث أنه قد تكون هذه مجازفة كبيرة جدًا وفي وقت مبكر من مسيرته التدريبية.

وفي السايق ذاته أكدت التقارير أن المدرب الفرنسي الشهير لوران بلان، حريص للغاية على تولي مهمة التدريب في ستامفورد بريدج خلال الفترة المقبلة.