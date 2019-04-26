رياضة | ساري يحسم مصيره مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يحسم مصيره مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن يستعد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق ​تشيلسي​ الإنجليزي للرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ومن الجدير بالذكر انه يعيش ساري تحت ضغط كبير، على الرغم من أن النادي اللندني يعد الأوفر حظًا للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بدلًا من مانشستر يونايتد وأرسنال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن الجهاز الفني المساعد لساري مقتنعين تمامًا بأن الإيطالي سيرحل نهاية الموسم.

وكانت إدارة البلوز قد أعلنت عن تعيين ساري مدرباً للبلوز في صيف 2018 خلفاً لأنتونيو كونتي الذي أُقيل بسبب سوء النتائج.