شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الكاراتيه يفتتح مشواره الآسيوي بأربع ميداليات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

انتزع نجم المنتخب السعودي للكاراتيه مطلق العتيبي اليوم (الجمعة) الميدالية الذهبية في منافسات القتال تحت وزن 70 كجم وذلك في بداية مشوار أخضر الكاراتيه في البطولة الآسيوية الـ( 18) للناشئين والشباب وتحت 21 عام والتي تقام بمدينة كوتا كينا بالو الماليزية حاليا.

وجاء تتويج البطل مطلق العتيبي بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسة من كازخستان انير بوكوف بترشيح وأفضلية الضربات بعد تعادلهما بثلاث نقاط لكل لاعب.

وحصد المنتخب السعودي في اليوم الأول من البطولة على أربع ميداليات بعد مشاركته بخمسة لاعبين في منافسات القتال لدرجة الناشئين بواقع ميدالية ذهبية عن طريق البطل مطلق العتيبي وثلاث ميداليات برونز تحققت عن طريق اللاعبين رائد فران في منافسات القتال تحت وزن 52 كجم وعمر البخيت في منافسات القتال تحت وزن تحت وزن 63 كجم وزايد البيشي في منافسات القتال فوق وزن 70 كجم.

من جهته بارك رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية العربية السعودية هذا الانجاز بسبب الدعم الكبير الذي تجده الرياضة وانعكس على قوة مخرجات الرياضة السعودية خارجياً وكذلك الدعم والمتابعة التي تجدها الاتحادات الرياضية من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه.

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وأوضح أن السعادة الحقيقية في المنجز الآسيوي تأتي بسبب ضمان ولادة جيل قوي ومتين من لاعبي الكاراتيه يواصلون مسيرة الأبطال.

وقدم الدكتور القناص شكره للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري على ما بذلوه من جهد والتزامهم بالبرنامج وسعيهم لتمثيل الوطن خير تمثيل متمنياً لهم التوفيق في تحقيق العديد من الانجازات في هذه البطولة.

كما قدم الدكتور القناص شكره لوزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تعاون وزارة التربية والتعليم في تسهيل مهام اللاعبين قبل المشاركة في البطولة.

من جهته، عبر البطل مطلق العتيبي عن فرحته بتحقيق ذهبية آسيا، موكداً أن ما تحقق جاء بتوفيق الله ثم بدعاء الوالدين, وجهود أعضاء الجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيكون حافز كبير له لتقديم المزيد وتحقيق الإنجازات للوطن في مشاركته القادمة.