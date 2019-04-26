اتحاد الكرة : مشاركة الفرق فى البطولة العربية الموسم المقبل بالاختيار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مشاركة الأندية فى البطولة العربية الموسم المقبل تكون بالاختيار من قبل الاتحاد العربي وليس بترتيب الفرق فى جدول الدورى.
تابع مسئولو الجبلاية أن الموسم المنقضي للبطولة العربية شهد اختيار الاتحاد العربي لـ5 فرق هي الأهلي و الزمالك و الإسماعيلي و الاتحاد السكندري ، و المصري الذى اعتذر عن المشاركة لإرتباطه بمباراة فى البطولة الكونفدرالية.
أضاف مسئولو الجبلاية أنه سيتم التنسيق فى مواعيد البطولات بحيث لا يشترك أكثر من فريق واحد فى أكثر من بطولتين.
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