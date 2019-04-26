رياضة | التليفزيون التونسي يجري مقابلة مع رئيس الزمالك قبل مواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التليفزيون التونسي يجري مقابلة مع رئيس الزمالك قبل مواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام التليفزيون التونسي ، بإجراء مقابلة مع رئيس الزمالك ، قبل مباراة الذهاب التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، مع فريق النجم الساحلي التونسي ، في الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية ، والتي ستقام بعد غد الأحد ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وتحدث رئيس الزمالك ، عن العلاقة الوطيدة بين مصر وتونس ، سواء على الصعيد الرياضي من خلال احتراف اكثر من لاعب تونسي بالدوري المصري ، وكذلك على المستوى الفني .

Advertisements

ورحب رئيس الزمالك ، ببعثة النجم الساحلي .، مؤكدا بأنهم في بلدهم الثاني .

وتمنى رئيس الزمالك ، أن تخرج مباراة قبل النهائي للكونفدرالية ، بصورة تليق بالزمالك والنجم الساحلي ، كما تمنى الشفاء العاجل للنجم التونسي فرجاني ساسي ، لاعب الزمالك ، ومنتخب نسور قرطاج ، والمشاركة في بطولة الأمم الافريقية التى ستقام بالقاهرة.

ووجه أفراد التليفزيون التونسي ، الشكر لرئيس الزمالك ، على حفاوة الاستقبال داخل القلعة البيضاء.