رياضة | الكاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الثامنة مساء الغد موعدًا للمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي بالكونفدرالية الافريقية.

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في الوقت الذي يٌعقد المؤتمر الصحفي للنجم الساحلي في الثامنة والنصف مساءًا يليه المران الأساسي لبطل تونس.

ويخوض الزمالك مباراة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد القادم في تمام التاسعة مساءًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية.