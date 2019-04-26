شكرا لقرائتكم صبرى المنياوي يتسلم مهام عمله فى الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد بالاسماعيلى فى مقر النادى لتسلم مهام عمله بشكل رسمى، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعاً مع الجهاز الفنى كاملا للتعرف على تصورات المرحلة المقبلة .

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وكشف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، عن تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة ،ويضم الجهاز كل من محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى ، لاسيما بعد أن تقدم الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة بإستقالتهما عقب مباراة دجلة، وعقب إجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول إعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلوه الفترة الماضية بإعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دورا فعالا مع النادى فى مناصب أخرى.

يشار إلى أن الإسماعيلي قد تلقي هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد في ختام الجولة 30 للدوري علي ستاد بتروسبورت مما دفع المجلس لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اتخاذ قرارات مصيرية لتعديل وضع الفريق.