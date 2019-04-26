شكرا لقرائتكم الزمالك ضد النجم الساحلي .. جروس يتحدث عن خطة المباراة غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عقد مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساء غد السبت، للحديث عن مباراة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلي المقرر لها يوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن يعقد الفرنسي روجيه لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي مؤتمرا صحفيا بعد المؤتمر الخاص بمدرب الزمالك للحديث عن اللقاء المرتقب بين الفريقين.
وفي سياق أخر يعقد غدا الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسؤولي الناديين ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض.
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