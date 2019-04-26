رياضة | صحيفة: بوجبا يطلب فتح المزاد أمام ريال مدريد لضمه من اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: بوجبا يطلب فتح المزاد أمام ريال مدريد لضمه من اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الصحفي الإنجليزي بول هوست، مفاجأة من العيار الثقيل بشان مستقبل النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكد هوست الصحفي في ذا تايمز أن النجم الفرنسي طلب من مسئولي اليونايتد، فتح باب التفاوض مع المسؤولين في ريال مدريد الإسباني بشأن الانتقال إلى العملاق المدريدي في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وتابع هيرست: "من المتوقع أن يختبر ريال مدريد موقف مانشستر يونايتد بشان بوجبا عبر تقديم عرض له نهاية الموسم الجاري".

يذكر أن النجم الفرنسي بول بوجبا يحصل على حوالي 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في يونايتد بموجب عقده الحالي والذي يمتد حتى العام 2021 على الأقل، وستكلف مسألة انتقاله لأي ناد آخر حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.