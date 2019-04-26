انت الان تتابع نجل صالح سليم: خلافي مع الخطيب وليس جماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

محمود الخطيب

فتح هشام سليم، نجل الراحل صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق، النار على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء. وقال هشام، في حوار مع برنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير، ردا على حقيقة "زعل جمهور المارد الأحمر" منه: "أرجو لا، لأن جمهور النادي الأهلي هو النادي الأهلي، وأنا لا يمكن أزعل من النادي الأهلي ولا أزعل من الجمهور، وأنا قلت رأيي بصراحة، وبعدين النهارده فيه ناس بتدفع علشان تشتمك، ومش عارف هما بيشتموني تبرعا ولا لا، وأنا معنديش مشكلة خالص مع جمهور النادي الأهلي أو النادي الأهلي".

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وواصل نجل الراحل صالح سليم: "أنا مشكلتي مع الإدارة في النادي الأهلي، وقلت رأي أبويا (صالح سليم) فيه، وأظن الأيام وضحت إني كان عندي حق في كلام كتير أوي، واعتراضي على الخطيب إداريا، وإنه مكنش عنده خبرة كفاية ومكنش مسك حاجة قبل كده ونجح فيها". وأتم هشام سليم: "الناس قالولي إنت مع فلان ضد فلان، وإنت بتكره