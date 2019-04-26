انت الان تتابع المباريات المتبقية للأهلي لاقتناص درع الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتبقى للنادي الأهلي 7 مواجهات في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد أن قفز المارد الأحمر لوصافة الدوري، تاركًا غريمه اللدود الزمالك خلفه، عقب تغلبه على المصري (2-0)، مساء أمس الخميس، على ملعب المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة، وسجل للأهلي صالح جمعة في الدقيقة 31، وعلي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 73، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 61 نقطة، بفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر، بينما تراجع الزمالك، صاحب الـ60 نقطة، إلى المركز الثالث، وتجمد رصيد المصري عند 46 نقطة، بالمركز الرابع.

وأتي الفوز ليكمل سلسلة الأهلي المميزة، على ملعب المكس، حيث إن من بين 14 مباراة خاضها الأهلي بملعب المكس، حقق الفريق 12 انتصاراً، وخسر في لقاء واحد، وتعادل في آخر، وبلغت نسبة انتصارات الأحمر أكثر من 85%. وتلقى المصري أول خسارة له في الدوري منذ 82 يومًا، حيث كانت الخسارة الأخيرة للفريق في مواجهة الجونة

وأتي الفوز ليكمل سلسلة الأهلي المميزة، على ملعب المكس، حيث إن من بين 14 مباراة خاضها الأهلي بملعب المكس، حقق الفريق 12 انتصاراً، وخسر في لقاء واحد، وتعادل في آخر، وبلغت نسبة انتصارات الأحمر أكثر من 85%. وتلقى المصري أول خسارة له في الدوري منذ 82 يومًا، حيث كانت الخسارة الأخيرة للفريق في مواجهة الجونة في الثالث من يناير الماضي، واستمر الفريق البورسعيدي على مدى 12 مباراة متتالية محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم. وفيما يلي المباريات المتبقية للأهلي في الدوري:



- طلائع الجيش، ستقام الأربعاء المقبل (1 مايو) ضمن مواجهات الجولة الـ31.

- الإسماعيلي، (لم يحدد موعدها).

- النجوم، (لم يحدد موعدها).

- إنبي، (لم يحدد موعدها).

- سموحة، (لم يحدد موعدها).

- المقاولون العرب، (لم يحدد موعدها).

- الزمالك، (لم يحدد موعدها).

- طلائع الجيش، ستقام الأربعاء المقبل (1 مايو) ضمن مواجهات الجولة الـ31.- الإسماعيلي، (لم يحدد موعدها).- النجوم، (لم يحدد موعدها).- إنبي، (لم يحدد موعدها).- سموحة، (لم يحدد موعدها).- المقاولون العرب، (لم يحدد موعدها).- الزمالك، (لم يحدد موعدها).

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