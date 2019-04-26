شكرا لقرائتكم جلسة ثلاثية فى الإنتاج الحربى لمناقشة تأجيل مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى، لبحث موقف الفريق من تأجيل مباراته ضد الزمالك لإتخاذ القرار النهائى فى هذا الشأن بما يضمن مصلحة الفريق .

يشار إلى أن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد طلب من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأبيض أمام الإنتاج الحربى فى الدورى، المقرر لها الأربعاء المقبل.

وقال رئيس نادى الزمالك، "طالبنا اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الإنتاج الحربى، نظراً لضغط المباريات الذى يعانى منه الفريق، وخوض مواجهة العودة، أمام النجم الساحلى فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية”.

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وأضاف مرتضى، “أعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة أن الزمالك الفريق الوحيد الذى يمثل مصر فى البطولات الأفريقية حالياً”.

وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الاربعاء المقبل فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت .