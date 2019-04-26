سولسكاير واثق من بقاء بوغبا في صفوف مانشستر يونايتد

اسماء السيد - أعرب المدرب النروجي لمانشستر يونايتد الإنكليزي أولي غونار سولسكاير عن ثقته ببقاء لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وكان بوغبا اثار الشائعات بإمكانية انتقاله الى صفوف ريال مدريد الإسباني الذي يشرف على تدريبه مواطنه زين الدين زيدان عندما وصفه بأنه "النادي الحلم لكل لاعب".

وقال سولسكاير في مؤتمره الصحافي الاسبوعي قبل يومين من مواجهة مرتقبة في الدوري الممتاز ضد تشلسي على ملعب أولد ترافورد "لا نستطيع ضمان أي شيء في كرة القدم، لكن نعم أعتقد بأن بول سيتواجد بيننا (الموسم المقبل). أستطيع التأكيد بأنه مصمم على تحقيق النجاح في صفوف يونايتد".

وسجل بوغبا 8 أهداف ونجح في 5 تمريرات حاسمة في أول 10 مباريات بعد تعيين سولسكاير مدربا خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة حتى ان البعض فوجىء بتواجد اسم لاعب الوسط الفرنسي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2018-2019.

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ويأمل سولسكاير الذي حقق الفريق بإشرافه الفوز 14 مرة في أول 17 مباراة، الى وضع حد لسلسة من النتائج لفريقه شهدت خسارته سبع من مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات وخروجه من دوري أبطال أوروبا ومن مسابقة الكأس المحلية، وبات مهددا بعدم احتلال مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد المركز السادس حاليا بفارق 3 نقاط عن تشلسي الرابع الذي يحل ضيفا عليه الأحد.

وأكد سولسكاير بأنه سيجدد الثقة بحارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا على الرغم من الهفوات التي ارتكبها في مباريات الفريق الأخيرة، وقال في هذا الصدد "أنا اثق بدافيد وهو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد في السنوات الست أو السبع الاخيرة. لقد كان رائعا والمرور في فترة سيئة هو جزء من مسيرة أي لاعب كرة قدم. سيكون دافيد على ما يرام".