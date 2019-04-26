سترلينج يتمنى أن يصبح قدوة في محاربة العنصرية

وجرى تكريم سترلينج، أمس الخميس، على جهوده في مكافحة العنصرية في كرة القدم، وذلك ضمن حفل جوائز شبكة قنوات بي تي سبورت البريطانية.وشهد سترلينج، الإساءات العنصرية خلال مشواره الاحترافي، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب، وقد انتقد الصحف بسبب وصف لاعبين بلون البشرة.
كذلك نادى سترلينج بتغليظ العقوبات على من يقوم من المشجعين بتوجيه إساءة عنصرية للاعبين، إلى جانب فرض عقوبات على الفريق الذي ينتمي له المشجع.
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