شكرا لقرائتكم تطورات تأهيل سعد سمير فى ألمانيا من الرباط الصليبى الخلفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن سعد سمير مدافع الفريق مستمر في أداء برنامجه التأهيلي لمدة اسبوع آخر في ألمانيا ، قائلا: إن سعد سمير يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد، وأنه اطمأن عليه وعلى كافة تفاصيل برنامجه العلاجي.

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وأضاف عبد الحفيظ، أن سعد سيعود إلى القاهرة ببرنامج تأهيلي محدد وسيعود إلى ألمانيا مرة أخرى للفحص قبل العودة للملاعب في نهاية برنامجه التأهيلي.

يشار إلى أن سعد سمير، يعانى من قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي تعرض له أثناء مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.