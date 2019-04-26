شكرا لقرائتكم وليد سليمان يؤكد جاهزيته لمواجهة الأهلي أمام طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد سليمان، لاعب وسط الأهلي، إنه جاهز للمشاركة في المباريات القادمة للفريق بداية من مباراة طلائع الجيش.

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وأكد الجهاز الطبي، أن اللاعب أنهى الفحوصات الطبية والعلاج الطبيعي في ألمانيا وأصبح جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات القادمة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية مؤخرا وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني.

يشار إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.